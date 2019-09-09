شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الإنتاج الصناعي البريطاني على خلاف التوقعات فى يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج الصناعي الشهري مسجلا نمو بمعدل 0.1% فى تموز/يوليو، على خلاف توقعات الخبراء التي أشارت إلي انكماش بمعدل 0.3% ، وسجلت القراءة السابقة انكماش بمعدل 0.1 % ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.

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