شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التراجع قبيل بيانات عن نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، يأتي هذا التراجع قبيل صدور بيانات هامة من المملكة المتحدة عن نمو الاقتصاد البريطاني خلال تموز/يوليو ،وبيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية خلال نفس الشهر.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2233$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2270$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2290$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرياح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2353$.

لكن على مدار كامل تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنحو 1.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل الانتصار الذي حققه البرلمان البريطاني على حكومة "بوريس جونسون" ،والذي قلص مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يطلب تأجيل موعد "بريكست" فى ضربة مريرة لرئيس الوزراء بوريس جونسون لمنع خروج البلاد بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ،ورفض المجلس أيضا التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى 15 تشرين الأول/أكتوبر ، بعد فشل بوريس جونسون فى الحصول على موافقة العدد الكافي من النواب.

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وبعد ضغط البرلمان وافق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ،وعليه سوف يتقدم جونسون بمذكرة عاجلة لزعماء أوروبا يطلب تأجيل تنفيذ "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر إلى 31 كانون الثاني/يناير المقبل ، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم عملية الانفصال بين لندن وبروكسيل فى الموعد المحدد سابقا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة ، عن الناتج المحلي الإجمالي الشهري ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال تموز/يوليو ، البيانات الإيجابية سوف تقلص خسائر الجنيه الحالية ،وقد تدفعه مرة أخرى لملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع.

بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش تصدر عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو بمعدل 0.1% فى تموز/يوليو من نمو بمعدل 0.0% فى حزيران/يونيو.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر تموز/يوليو المتوقع انكماش بمعدل 0.3% من انكماش بمعدل 0.2 % فى حزيران/يونيو ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع انكماش بمعدل 0.3% من انكماش بمعدل 0.1%.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 9.6 مليار جنيه إسترليني فى تموز/يوليو ،من عجز بمقدار 7.0 مليار جنيه إسترليني فى حزيران/يونيو.