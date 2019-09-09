هيئة الاستثمار تسلم 6 رخص لشركات دولية بقيمة 900 مليون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلمت الهيئة العامة للاستثمار أمس 6 رخص استثمارية لشركات من أنحاء العالم، يقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية بأكثر من 900 مليون ريال، وذلك خلال فعاليات «مؤتمر الطاقة العالمي» في أبوظبي.

وأوضح مدير عام قطاع الطاقة والمياه في الهيئة المهندس محمد الحجاج، أن المملكة تسعى لتحقيق ريادة عالمية في إنتاج الطاقة الشمسية، لتشكل أكبر سوق لإنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة، كما أنها تستهدف زيادة التركيز على نقل المعرفة وتوطين صناعات التقنية في الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى.

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وقال: «ما نشهده اليوم من توجه شركات عدة من مختلف دول العالم للاستثمار في مجالات الطاقة، يأتي تأكيدا على نجاح توجه المملكة ممثلة بالقطاعات الحكومية نحو تمكين نمو مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار بالعمل مع شركائها في الجهات ذات العلاقة لتعريف المستثمرين بالفرص وتطوير الخطط الاستثمارية وتسهيل تأسيس الأعمال في المملكة وتنميتها».

وستقدم الهيئة العامة للاستثمار على هامش فعاليات المؤتمر ورشة عمل تعريفية بعنوان: فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، كما ستعقد الجهات السعودية المشاركة على هامش فعاليات المؤتمر، أكثر من 25 اجتماعا مع كبرى الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة بالمملكة.

وتحظى الدورة الـ 24 من مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد للمرة الأولى، وتستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار»، بمشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص من أكثر من 150 دولة. كما تشارك المملكة العربية السعودية بأكثر من 25 جهة سعودية تمثل القطاعين العام والخاص.

الرخص الاستثمارية: