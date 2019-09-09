60 % من الشاحنات تتهرب من الموازين بالطرق وبدء التطبيق خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

نحو 60% من الشاحنات المحملة بالبضائع بالمملكة تتهرب من الموازين على الطرق، بحسب مدير مشروع محطات وزن الشاحنات بشركة «تحكم» المهندس خالد بادغيش، مشددا على ضرورة إيجاد حلول للقضاء على تهرب الشاحنات من الموازين، لافتا إلى أن الشركة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لمعالجة هذه المشكلة، سواء على الطرق الرئيسية أو الفرعية.

وأوضح خلال ورشة عمل للتعريف «بالآلية الجديدة للمخالفات الخاصة بالشاحنات وخدمات الموازين على الطرق « بغرفة الشرقية أمس، أن شركة «تحكم»، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تسلمت الإشراف على موازين الطرق ابتداء من 15 يوليو الماضي، مشددا على أن الشركة عازمة على تفعيل مخالفات الأوزان بالشاحنات لمعالجة الأضرار الناتجة على الطرق، منها الحوادث وتدمير البنى التحتية، متوقعا بدء تطبيق العمل على تفعيل الموازين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

400 مليون صيانة

وأشار بادغيش إلى أن وزارة النقل تنفق 400 مليون سنويا على صيانة المسار الأيمن بالطرق، موضحا أن «تحكم» تستهدف منع الشاحنات المخالفة للأوزان والتي لا تحمل تصاريح استثنائية من الاستمرار على الطرق، خاصة أن المخالفة لم تكن مفعلة في السابق رغم وجودها في النظام.

ربط الكتروني

وقال إن لجنة مكونة من جهات حكومية عدة، منها «النقل، أمن الطرق، المرور، هيئة النقل» تعمل على مراجعة مخالفات الموازين، مؤكدا أن «تحكم» تتحرك للربط الالكتروني مع المركز الوطني للمعلومات لتسجيل المخالفات، وإرسالها الكترونيا للمخالف.

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15 ميزانا جديدا

وأفاد بادغيش بوجود خطة لإنشاء 15 ميزانا بمختلف المناطق، خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن «تحكم» ستتسلم تلك الموازين لتطبيق النظام على الشاحنات، لافتا إلى وجود تعاون مع وزارة النقل على تفعيل الموازين المتنقلة وشبه الثابتة، ودراسة وضعها في تلك الأماكن ومدى الاستفادة منها.

وذكر أن «تحكم» اتفقت مع وكلاء أجهزة الموازين على إجراء الصيانة مرة كل شهرين، بهدف تفادي الأخطاء في احتساب وزن الشحنات، مبينا أن عددا من الموازين تم الانتهاء من إعادة تأهيلها.

رصد المخالفات

وأشار إلى وجود خطة للتطوير المستقبلي للموازين، بحيث سيجري إصدار المخالفات من مقر الموازين، وليس من فرع وزارة النقل، كما هو الحال في الوقت الحاضر، مشددا على أن «تحكم» تهدف إلى فرض النظام ورصد جميع المخالفات على الطرق.

كاميرات بالموازين

وأوضح أن «تحكم» تعمل على إنشاء مركز متابعة بكل منطقة بالمملكة، بحيث تنصب كاميرات في مراكز الموازين، وتجري قراءة الوزن للشاحنات بأسرع وقت وبأحدث التقنيات العالمية.