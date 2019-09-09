شكرا لقرائتكم خبر عن "جمارك السويس" تفرج عن 949 سيارة بـ171 مليون أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر أغسطس 2019 عن 910 سيارات ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى. وبلغت قيمة هذه السيارات 154 مليونا 875 ألف جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 64 مليونا و460 ألف جنيه. وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 36 مليونا و946 ألف جنيه والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 101 مليون و407 آلاف جنيه. Advertisements وخلال شهر أغسطس 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 39 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجارى بقيمة 16 مليونا و973 ألف جنيه. وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 3 ملايين و464 ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 2 مليون و860 ألف جنيه والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 119 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 ملايين و443 جنيها. وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر أغسطس 2019 عن 949 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 171 مليونا و848 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 107 ملايين و850 ألف جنيه. من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أغسطس 2019 حوالى 100 سيارة كما تم إعادة تصدير 224 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "جمارك السويس" تفرج عن 949 سيارة بـ171 مليون أغسطس الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.