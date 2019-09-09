شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 4 شركات 25 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، تغريم 4 شركات 25 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها.

وفرضت اللجنة، التزام مالى، على الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية، وفرض التزام مالى على شركة سبيد ميديكال بقيمة 5000 جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (32) و(46)من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والماده (44) و(64 ) من الإجراءات التنفيذية.

Advertisements

وغرمت شركتى العبوات الطبية والمصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، مبلغ 5000 جنيه لكل، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، مخاطبة شركتى الدولية للتأجير التمويلى-انكوليس، المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، للتأكيد على ارسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.