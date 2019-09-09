صندوق النقد الدولي يدعو المملكة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10 ٪

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أكد صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية يجب أن تفكر في رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10 ٪ من 5 ٪ الحالية ، مشددا على أهمية قيام أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بتحسين ضريبة القيمة المضافة، وسط انخفاض أسعار النفط الخام. موقع Nasdaq أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن الصدوق أكد في تقرير بتاريخ يونيو نشره اليوم الاثنين ، أن هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر تشددًا ، حيث من المتوقع أن يتوسع العجز في الميزانية السعودية. و يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 حيث من المرجح أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الحد من النمو الاقتصادي القوي غير النفطي. و أدخلت المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 ٪ في يناير 2018 لتحسين توليد الإيرادات غير النفطية بعد انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. و في ذات السياق اقترح صندوق النقد الدولي على السعودية “النظر في رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 10 بالمائة” بالتشاور مع كتلة مجلس التعاون الخليجي التي وافقت على إدخال ضريبة القيمة المضافة.”