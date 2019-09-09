شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يطلق مكتب أبوظبى للصادرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية .. أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إطلاق "مكتب أبوظبي للصادرات" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
ويأتي إطلاق المكتب بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام والخاص الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم في قصر الإمارات بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد والأعمال والمستثمرين من مختلف إمارات الدولة.
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