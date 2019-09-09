شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات ألمانيا ترتفع على غير المتوقع في يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع صادرات ألمانيا في يوليو، في بداية قوية غير متوقعة للربع الثالث من العام لمحرك أكبر اقتصاد في أوروبا بما يشير إلى قدرته على تحمل بعض تبعات حرب الرسوم الجمركية والغموض الذي يكتنف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.7% في يوليو، بينما هبطت الواردات 1.5%.

وارتفع الفائض التجاري إلى 20.2 مليار يورو (22.27 مليار دولار) بعد 18 مليار يورو معدلة بالخفض في الشهر السابق.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز هبوط الصادرات 0.5 % وتراجع الواردات 0.3 %، وأن يبلغ الفائض التجاري 17.5 مليار يورو.