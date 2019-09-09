شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: تراجع أسعار الحديد لأكثر من 100 جنيه.. والأسمنت بـ750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد والأسمنت شهدا انخفاضا خلال الأيام الماضية فى الأسواق المصرية، موضحا أن الأسعار تراجعت بسبب توفير كميات كبيرة فى الأسواق، وهو ما دفع عدد من المصانع والموردين لتخفيض السعر.

وكشف الزينى فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الحديد تراجعت من 100 – 200 جنيه، حيث يتراوح السعر من المصنع 11.000 – 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين 11.200 – 11.800 جنيه، مؤكدا أن الأسعار لم تتراجع بسبب انخفاض الحديد عالميا بنسبة 15% .

Advertisements

وأضاف الزينى أن أسعار الأسمنت تراجعت من 50 – 100 جنيه، حيث سجل السعر من المصنع 650 – 700 جنيه في حين يصل سعره فى الأسواق بحد أقصى 750 جنيها، مؤكدا أن الفضل فى انخفاض أسعار الأسمنت بسبب تعظيم الإنتاج المصرى وإنشاء مصانع جديدة أعادت التوازن فى الأسواق.