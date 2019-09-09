أمريكا تقول إنها قلقة بسبب مشتريات الصين من النفط الإيراني

قال دان بروليت نائب وزير الطاقة الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" إزاء مشتريات الصين من النفط الإيراني.
وأضاف على هامش مؤتمر للطاقة في الإمارات "نحن قلقون للغاية بسبب مشتريات الصينيين، الحكومة على وجه الخصوص". وقال إن المسؤولين الأمريكيين سيناقشون المسألة مع الحكومة الصينية.
وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران في عام 2015 وأعادت فرض العقوبات بهدف خنق تجارة النفط الإيراني الحيوية.
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