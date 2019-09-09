مصادر: أرامكو بصدد ترسية أدوار قيادية في الطرح وتتطلع لإدراج محلي هذا العام

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مصدر مطلع، إن من المتوقع أن تعطي أرامكو كلا من جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي والبنك الأهلي التجاري، أدوارا قيادية في طرحها العام الأولي المزمع.

وقال المصدر، إن من المرجح أيضا إضافة سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية إلى قائمة البنوك التي ستدير الصفقة، التي قد تتم المرحلة الأولى منها في السوق المحلية قبل نهاية العام الحالي.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، إن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لأرامكو “في أقرب وقت ممكن”.