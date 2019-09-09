“موانئ”: إجمالي البضائع المناولة بلغ 22 مليون طن في أغسطس

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها خلال شهر أغسطس لعام 2019م بلغت 22 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 593 حاوية، بنسبة زيادة بلغت %12.25، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

Advertisements

وأوضحت الهيئة، وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر منها أن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر بلغ 1,130 سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من 169 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 73 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 1,177 مليون رأس من الماشية.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ، إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتتولى “موانئ”، مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.