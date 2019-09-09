الرئاسة: جهاز تنمية المشروعات ضخ 2.8 مليار لتمويل 111 ألف مشروع

الموجز عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً، اليوم الإثنين، للاطلاع على أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس وجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات بالجهاز. وقال راضى إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخ قروضاً بقيمة 2.8 مليار جنيه أقامت 111 ألف مشروعاً بإجمالي 175 ألف فرصة عمل. Advertisements كما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حيث اطلع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة. وأضاف راضي أن الرئيس وجه بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي الحديث. ووجه السيسي بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة.

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