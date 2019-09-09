شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة إماراتية: رخصة تشغيل محطة براكة النووية مازالت قيد المراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول كبير في الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة النووية بالإمارات اليوم الاثنين، إن رخصة تشغيل محطة براكة النووية الإماراتية مازالت قيد المراجعة.

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إنه لا يستطيع إعطاء موعد محدد للموافقة على الرخصة، متحدثا خلال حلقة نقاشية في أبوظبي.

وأضاف "في المشاريع النووية لا تعرف أبدا، فور حصولنا على إخطار من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة أنهم جاهزون للتشغيل، فنحن مستعدون للقيام بالتفتيشات النهائية والوصول إلى استنتاجات نهائية".

وتشيد مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو) محطة براكة، لكن مشاكل في تدريب العدد الكافي من العاملين المحليين أخرت بدء تشغيل المفاعل الأول عدة مرات، ومن المقرر بدء تشغيل براكة، أكبر محطة نووية قيد الإنشاء في العالم، بين نهاية 2019 وأوائل 2020.