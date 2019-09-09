أسهم أمريكا تفتح مرتفعة بدعم آمال التحفيز النقدي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، إذ عززت بيانات اقتصادية عالمية متباينة توقعات بتبني بنوك مركزية من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسات تحفيز نقدى. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 68.77 نقطة أو 0.26 % إلى 26866.23 نقطة. Advertisements وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.72 نقطة أو 0.33 % إلى 2988.43 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 27.84 نقطة أو 0.34 % إلى 8130.91 نقطة.

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