مسئول بترافيجورا يتوقع انخفاض أسعار النفط لنهاية العام وتعافيا في 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس المشارك لتجارة النفط لدى ترافيجورا المتخصصة في تجارة السلع الأولية العالمية اليوم الاثنين إنه يتوقع انخفاض أسعار النفط حتى نهاية العام وسط تباطؤ اقتصادي عالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإنتاج الأمريكي.
وقال بن لوكوك أمام مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي في سنغافورة "سعر مستقر أفضل ما يمكن حدوثه هذا العام، نتوقع هبوطا حتى نهاية العام، نأمل في أن تسهم المنظمة البحرية الدولية في تعاف في عام 2020".
وارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت هذا العام لأكثر من 75 دولارا للبرميل في أبريل قبل أن تهبط لنحو 62 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.
وبداية من يناير، سيبدأ تطبيق الحد الأقصى الجديد لمحتوى الكبريت في وقود السفن الذي حددته المنظمة البحرية الدولية ومن المتوقع أن يؤدي التحول لاختلالات عديدة في السوق.
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