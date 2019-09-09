شكرا لقرائتكم خبر عن 29 سبتمبر..مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع" ينظر فى توزيع أرباح مرحلية للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، "أدنوك للتوزيع" - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ، أن مجلس إدارتها سينظر في توزيع أرباح مرحلية للعام الجاري واعتمادها، خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الأحد 29 سبتمبر 2019.
وكانت الجمعية العمومية لشركة "أدنوك للتوزيع" قد وافقت خلال شهر أبريل الماضي على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، يتم بموجبها توزيع أرباح سنوية عن السنة المالية 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم بواقع 0.1910 درهم للسهم، وتوزيع أرباح سنوية للعام المالي 2020 بواقع 0.2057 درهم للسهم، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعتزم المواصلة في توزيع نصف الأرباح السنوية خلال شهر أكتوبر القادم، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه.
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