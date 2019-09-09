"تنظيم الاتصالات" بالإمارات تطلق 10مشاريع مبتكرة في جيتكس للتقنية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إطلاق 10 مشاريع مبتكرة، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019. تمثل المشاريع جملة جديدة من مساهمات الهيئة في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات، ودعماً لعملية الانتقال إلى المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، وتطوير آلية التعامل مع تقنيات العصر لخدمة الإنسان، من خلال تقديم حلول تقنية عصرية ترتبط بمتطلبات حياة الإنسان اليومية.
وتشارك الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية، تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية، والتي تحتضن18 جهة حكومية اتحادية، تعرض أهم إنجازاتها في مجال التقنيات الحديثة وتسخيرها في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الواحدة وخدمات التكنولوجيا المميزة.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الهيئة تحرص على تنشيط كافة قنوات التواصل بينها وبين شركائها الاستراتيجيين وجمهور المتعاملين، وذلك بهدف تبادل الأفكار والآراء وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة بما يتماشى مع تطلعات المجتمع الإماراتي بكافة أطيافه .
ونوه إلى أن أسبوع جيتكس للتقنية يمثل محطة سنوية تجمع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات و نحرص على المشاركة المميزة فيه من خلال التركيز على تقديم مشاريع مستقبلية وابتكارية، تعمل على تطوير حلول تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي وترتكز على بنية تحتية قوية يتمتع بها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة.
وأكد أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث السنوي الضخم تسهم في ترسيخ موقعها الريادي في قيادة عملية التحول الذكي وتعزيز أسلوب الحياة الذكي في الدولة .
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