شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: الصين تضيف 100 طن من الذهب لاحتياطيها فى ظل الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الصين قامت بإضافة حوالى 100 طن من الذهب للاحتياطى الخاص بها منذ أن استأنفت الشراء فى ديسمبر الماضى، مع استمرار التدفق فى ظل ارتفاع فى الأسعار واشتداد الحرب التجارية مع واشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنك الشعب الصينى قد رفع مقتنياته من السبائك إلى 62.45 مليون أونصة فى أغسطس بعد أن كان 92.26 مليون فى الشهر السابق، وفقا للبيانات الموجودة على موقعه على الإنترنت فى نهاية الأسبوع. ومن حيت الحمولة بالطن، فإن التدفق فى أغسطس كان 5.91 طن، بعد إضافة حوالى 94 طن فى الأشهر الثمانية السابقة.

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ولفتت بلومبرج إلى أن السبائك تقترب من أعلى معدل منذ ست سنوات ف الوقت الذى تقوم فيه البنوك المركزية، وبينها الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، بخفض معدل الفائدة فى ظل إشارات على التباطؤ مع استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. .

وكانت مشتريات البنك المركزى دعم رئيسى آخر للأسعار حيث تقوم السلطات فى الصين وروسيا، بجمع كميات كبير من السبائك للمساعدة فى تنويع احتياطياتها. ومن المحتمل أن تستمر موجة الشراء فى السنوات القادمة، بحسب ما يتوقع بعض الخبراء.

حيث قال جون شارما، الخبير الاقتصادى فى بنك استراليا الوطنى، إن القيود المتعلقة بالحرب التجارية، فى حالة الصين، أو العقوبات مثلما هو الحال مع روسيا تمنح هذه البنوك المركزية حوافز للتنوع.