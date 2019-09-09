شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 774.499 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 146.6 مليون ورقة مالية بقيمة 863 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.52% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.96%، والعرب على 13.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.46%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 42.3 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 42.3 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14887 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2174 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 18052 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5510 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1473، نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.