أبو بكر الجندى: الإحصاءات والبيانات تلعب دورا كبيرا فى تحقيق الأهداف البشرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية السابق، إن البيانات والإحصاءات تلعب دورا كبيرا فى تحقيق الأهداف البشرية، لافتا إلى أن استقرار الأوضاع حاليا على كافة المستويات، يمكنا من تحقيق تطلعاتنا بتوفير حياة كريمة لهذا الشعب.

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وأكد الجندى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإنطلاق الرسمى لأعمال تصميم الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، المنعقد اليوم الاثنين برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن توفير حياة كريمة لن يتحقق إلا بوجود بيانات شاملة وموثقة وموقتة، مضيفا أن الـ 3 صفات هذه يجب توافرها فى البيانات المنتجة والإحصاءات الصادرة، خاصة فى ظل التطور الكبير الحاصل بالعالم فى مجال الإحصاءات، وهو الأمر الذى يقع على عاتق النظام الإحصائى الوطنى بأكمله وليس جهاز الإحصاء فقط.

وأشار اللواء أبو بكر الجندى، إلى أنه يوجد فى مصر جهاز إحصاء عريق وخبراء وأساتذة ذو خبرات ممتدة، هذا بجانب المنظمات الدولية التى تقدم الدعم لمصر، وهو ما سيساعد على إنتاج ووضع إستراتيجية متكاملة ودقيقة للنظام الإحصائى فى مصر.