شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 699 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 9-9-2019، مستهل تعاملات أسبوع سوق الصاغة، ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط حتى الآن، مع تحرك صعودى للأوقية لتسجل 1509 دولارا مقابل 1505 دولار بختام التعاملات.

وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر نحو 699 جنيها للجرام، فى حين يتوقع الخبراء بالصاغة صعود آخر للذهب في مصر، حال استمرار صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس، الذى شهد تحركا طفيفا مع بداية التعامل عليه.

أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 سجل 596 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 699 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 795 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5576 جنيها. Advertisements أوقية الذهب 1509 دولارات.

سعر الذهب فى مصر يرتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية.

يرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.

معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.

سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوت محدود قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى أخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير جدا بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.