شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: رقمنة 174خدمة حكومية وزيادة سرعة الإنترنت إلى 20 ميجا نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات، عن زيادة الحد الأدنى لسرعة الإنترنت إلى 20 ميجا بايت قبل نهاية 2019، مقابل 11 ميجا بايت فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن السرعة تصل للحد الأقصى طبقا لحالة الكابلات والخطوط، مشيرا إلى رقمنة 174 خدمة حكومية.

وقالت في تصريحات لها على هامش أحد المؤتمرات الاقتصادية اليوم إن بعض الشركات تقدم حاليا سرعات 30 و70 و 100 ميجا بايت، وأن هذه الإجراءات تأتي فى إطار تحسين خدمات الإنترنت ورقمنة المجتمع المصرى.

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وأعلنت عن الاتفاق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على أن يشمل كود الإسكان مد كابلات الفايبر إلى المشروعات السكنية، مما يعني توافر خدمات الإنترنت داخل المنشآت الجديدة مثل المياة والكهرباء والصرف الصحي.

وأشارت إلى أنه تمت رقمنة 174 خدمة حكومية، وأنه جاري نشرها فى كافة المحافظات، وفيما يتعلق بالسداد الألكترونى واستخدام كروت بطاقات الدفع الإلكترونى، لافتاً إلى بناء منظومة رقمية جيدة، وتجهيز بنية تحتية كفء لتوفير البيئة المناسبة وهو ما جارى عليه العمل الآن.