شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إحصائى بأوغندا: مصر ستحصل على كمية أكبر من المياه خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البروفيسور بن كرجيرا، خبير إحصائى بدولة أوغندا، والرئيس السابق للمركز الإفريقى للإحصاءات بالأمم المتحدة، إنه ترك أوغندا حاليا لزيارة القاهرة وكانت الأمطار تهطل بغزارة، وهو ما يعنى أن حصة مصر من المياه هذا العام ستكون أكبر من العام الماضى.

وأضاف "كرجيرا"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإنطلاق الرسمى لأعمال تصميم الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، المنعقد اليوم الاثنين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه فى القرن الـ21 أصبحت المعلومات قوة، كما كان البخار فى القرن الـ19، والنفط فى القرن الـ20، لافتا إلى أن البيانات أصبحت أحد أهم الموارد الإستراتيجية القادرة على تغيير طبيعة الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية، حيث باتت المحرك للتفريق بين الدول الناجحة والمتأخرة.

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وأكد البروفيسور بن كرجيرا، أن البيانات والإحصاءات أصبحت يمكن استخدامها فى كافة الأغراض التنموية وليست فى عمليات التقييم والمتابعة فقط، حيث باتت تستخدم فى رسم السياسات العامة التخطيط وعمليات الإدارة والحوكمة، لافتا إلى أنه بدون وجود إحصاءات لم تتمكن القيادات من الإدارة العامة لبلادها، حيث إنه بالبيانات يمكن توزيع الخدمات فى الأماكن التى تحتاجها وكذلك كافة أغراض التنمية الوطنية.

وأوضح "كرجيرا"، أنه منعا لتضارب البيانات وتعارضها، يجب أن يكون الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو المصدر الوحيد لإصدار البيانات، مؤكدا أن تلك الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات التى أشارك بها، ستمكننا من تحسين جودة البيانات ودقتها وستقضى على تعارض البيانات الإحصائية.