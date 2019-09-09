شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلات الإمارات تبيع 2400 مركبة منذ بداية 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مواصلات الإمارات من خلال مركز الوطنية للمزادات / عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات - عن تنظيم 32 مزاداً منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس الماضي، حيث بيعت خلال هذه الفترة نحو 2400 مركبة متنوعة، ما جعل المركز يحقق ارتفاعاً في عدد المركبات المباعة بنسبة خمسة في المئة مقارنة بعدد المركبات المباعة خلال المدة نفسها من عام 2018.
وضمّت المركبات المبيعة مجموعة متنوعة من المركبات الخاصة بالأفراد والجهات الحكومية والخاصة شملت المركبات الثقيلة والخفيفة، والمركبات ذات الدفع الرباعي والصالون، إلى جانب المركبات التجارية والتي تتضمن مركبات بيك أب وحافلات مختلفة السعة، ومركبات متخصصة مثل مركبات الإسعاف.
وأعرب سلمان محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية للمزادات عن سعادته بالثقة المتنامية التي بات المركز يتحلى بها بين أوساط المتعاملين، مشيراً إلى أن جهود المركز في تسهيل إجراءات المشاركة بالمزادات الإلكترونية وفق خطة مدروسة وجداول زمنية محددة وضمن نظام ذكي يتسم بالمرونة والوضوح والشفافية، أثمرت بتعزيز ثقة المتعاملين من المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد ومعظم تجار السيارات في الدولة وخارجها بالخدمات التي يقدّمها المركز، الأمر الذي تجلى في إبرام وتجديد 66 عقداً مؤخراً لمتعاملين من مختلف الفئات منهم جهات حكومية وخاصة.
وأفاد مدير الوطنية للمزادات بأن المركز يتيح للجمهور المشاركة في المزادات الإلكترونية المطروحة من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يسعى المركز لتحقيق المنفعة والفائدة المشتركة للبائع والمشتري على حدّ سواء عبر تقليل الوقت والجهد عليهم، وذلك من خلال تمكين المتعامل من تصفّح المزاد إلكترونياً واستعراض صور للمركبات المطروحة ومواصفاتها من حيث الطراز ورقم الشاسيه ورقم المحرك والمسافة المقطوعة.
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