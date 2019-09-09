شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس القابضة للبتروكيماويات" متابعة دائمة لتطبيق معايير السلامة كأولوية رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت شركة ميثانكس مصر بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات اليوم مؤتمرها السنوي الثاني الخاص بإدارة سلامة العمليات تحت عنوان ""تحديث إدارة سلامة العمليات: مشاركة الرؤية".

وحضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الكيميائى سعد هلال, ونائب الرئيس الأول للموارد المؤسسية بشركة ميثانكس العالمية براد بويد، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر محمد شندي. كما حضر المؤتمر أكثر من 400 من القادة والمديرين والمهندسين في قطاعات الصناعات التحويلية والبتروكيماويات في مصر. ويأتي المؤتمر في اطار التزام وزارة البترول وشركاتها بتعزيز نواحى الأمن والسلامة في مشروعات البتروكيماويات .

ومن جانبه أكد الكيميائي سعد هلال مواصلة تعزيز جهود تحقيق سلامة العمليات في شركات إنتاج البتروكيماويات والذي يتماشى مع رؤية وزارة البترول لتحديث قطاع البترول وصناعة البتروكيماويات في مصر، لافتا إلى المتابعة الدائمة لتطبيق معايير السلامة كأولوية رئيسية في المشروعات.

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وقال محمد شندي الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر، أن المؤتمر يعد انعكاسًا لالتزامنا بمشاركة رؤيتنا الخاصة بتحقيق إجراءات وأصول وعمليات أكثر أمنًا، فشركة ميثانكس مصر والعديد من شركات البتروكيماويات في طريقها بالفعل لاعتماد مفهوم إدارة سلامة العمليات ودمجه بأنظمتها".

كما أضاف قائلًا: "لن تتحقق سلامة العمليات في قطاعنا إلا إذا عملنا معًا بصفتنا رواد في هذه الصناعة من خلال مشاركة تجاربنا والدروس المستفادة منها والبدء في مناقشات ومبادرات مثمرة تساعدنا على خلق التزام كامل وثقافة قوية فيما يتعلق بإدارة سلامة العمليات داخل الشركات العاملة في القطاع".

كان من ضمن المتحدثين الرئيسين في المؤتمر كين ريفرز رئيس معهد المهندسين الكيميائيين ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتحكم في مصادر المخاطر الرئيسية في المملكة المتحدة، ومايكل برودريب مستشار أول في مجموعة باكير ريسك لسلامة العلميات، وبراد بويد نائب الرئيس الأول للموارد المؤسسية بشركة ميثانكس العالمية، بالإضافة إلى جيسون كليمينت مدير إدارة سلامة العمليات في شركة ميثانكس العالمية.

في الجلسة الأولى، أوضح كين ريفرز أهمية دور رؤساء ومديرين الشركات في قيادة إدارة سلامة العمليات في حين ناقش مايكل برودريب أهمية الإستفادة من الوقائع والتجارب السابقة، واستعرض براد بويد خبرة ميثانكس في بناء قدرة تنظيمية فيما يتعلق بإدارة سلامة العمليات، كما عرض جيسون كليمينت رحلة ميثانكس في مجال إدارة سلامة العمليات وتطورها.