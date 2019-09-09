شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم سعودية جديدة للمعتمرين.. بعد إلغاء رسوم التكرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن المملكة العربية السعودية أصدرت مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم رحلات العمرة، حيث قامت وزارة الحج السعودى بإلغاء رسوم تكرار العمرة والتى كانت تبلغ 2000 ريال يدفعها المعتمر فى حال تكرارها خلال خمس سنوات.

وكشف تركى أنه تم فرض رسوم آخرى تقدر بـ 300 ريال يتم دفعها من كل معتمر، كما أن هناك رسوما آخرى كتأمين طبى لكل معتمر لم تحدد بعد وسيصدر بها مرسوم ملكى، ويتم دفعها مقابل تلقى خدمات طبية خلال تواجد المعتمر فى الأراضى السعودية، فى حالة احتياجه لأى خدمات طبية بداية من الكشف الطبى العادى وحتى شحن الجثمان فى حالة الوفاة، موضحا أنها ستكون إجبارية أسوة بالتأمين الذى تفرضه الدول الأوروبية على التأشيرة.

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وأضاف تركى فى تصريحات خاصة إلى أن الضوابط السعودية الجديدة تضمنت فرض رسوم آخرى تتضمن على الخدمات الأرضية التى يقدمها الوكيل السعودى، للمعتمر، وتم تحديد رسوم الخدمات بـ 100 ريال للمعتمر، كذلك فرضت السعودية رسوم مقابل خدمات النقل داخل الأراضى المقدسة للمجموعات التى لا تقل عن 35 فرد بواقع 100 ريال للمعتمر، وفى حالة المجموعات الأقل تتحمل الشركة المنظمة باقى المقاعد الفارغة.

كما فرضت المملكة رسوما إضافية للمنصات الألكترونية تقدر من 5 إلى 7.5%، مضيفا أن المملكة العربية السعودية تخطو بشكل سريع فى تطوير بنيتها الألكترونية بما يتناسب مع الدول الإسلامية، لتقديم تسهيلات للمعتمر والحاج فى رحلته للأراضى المقدسة.