شكرا لقرائتكم خبر عن 182 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية فى الإمارات منذ نهاية 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت القيمة السوقية للأسهم المحلية فى دولة الإمارات العربية ، إلى 910 مليارات درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 728 مليار درهم بنهاية 2014، لتصل مكاسب الأسهم في الفترة الممتدة من 2014 إلى نهاية يوليو الماضي نحو 182 مليار درهم، وفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع فى الإمارات.

وبلغ إجمالي مكاسب القيمة السوقية الإماراتية ، حسبما نقلت جريدة الرؤية الإماراتية ،في الفترة من 2014 إلى نهاية العام الماضي نحو 120 مليار درهم بوصول القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 848.7 مليار درهم، مقابل 728 مليار درهم بنهاية 2014، بالرغم من التقلبات العالمية التي شهدتها الأسواق خلال تلك الفترة متأثرة بتراجع أسعار النفط، ونشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغت نسبة القيمة السوقية للأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 53.3 في المئة في 2014، لترتفع إلى 56 في المئة في 2015 قبل أن ترتفع إلى 62 في المئة في 2016، ونحو 62.5 في المئة في 2017، ثم تراجعت إلى 61.5 في المئة في 2018، قبل أن تعود للارتفاع بقوة مع بداية العام الجاري، لتصل بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 65 في المئة.

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وحقق مؤشر سوق الإمارات خلال عام 2014 مكاسب بلغت 537 نقطة، ما مكّن المؤشر من الارتفاع بنسبة ستة في المئة مغلقاً عند مستوى 4580 نقطة، وخلال تداولات السنة حقق المؤشر قفزات كبيرة أوصلته إلى 5535 نقطة، بينما كان أدنى مستوى له عند 3881 نقطة.



82 مليار درهم مكاسب 2014



وسجلت الأسهم في 2014 مكاسب بلغت 82 مليار درهم، حيث قفزت القيمة السوقية من 646 مليار درهم في 2013 لتصل إلى 728 مليار درهم في 2014، بنمو 13 في المئة.

وعلى صعيد التداولات، بلغ الإجمالي خلال 2018 مليار سهم بقيمة 526 مليار درهم، مقابل 178.6 مليار سهم بقيمة 244.5 مليار درهم نهاية 2013، وبلغت نسبة الارتفاع في حجم التداولات 22 في المئة بينما ارتفعت قيم التداول 115 في المئة.

وشهد عام 2014 إدراج أربع شركات مساهمة عامة وشركتي مساهمة خاصة محلية، فيما تم سحب إدراج شركة تمويل، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة من 120 شركة في نهاية 2013 إلى 125 بنهاية ديسمبر 2014.