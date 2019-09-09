شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الهولندي-الافريقي» يرحب باستضافة مصر لمؤتمر «Africa Works 2020» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس مجلس الأعمال الهولندي الأفريقيPieter de Ruiter، باستضافة مصر لمؤتمر بلاده Africa Works»» فى دورته القادمة فى 2020، والذى عقد هذا العام بالعاصمة روتردام بمشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين ممثلة عن مصر.

وقال Ruiter، خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال أمس، أن رغبة المجلس واختياره لاستضافة القاهرة للدورة القادمة للمؤتمر يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فى تحسين وتهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار.

وأكد أن مناخ الأعمال فى مصر "جيد" بشهادة صندوق النقد الدولي الذي يشيد بالاصلاح الاقتصادي وعزز من ثقة الاقتصادي المصري فى النمو.

وأشار إلي أن مشاركة الوفد المصري بالدورة السابقة للمؤتمر التي عقدت بالعاصمة روتردام إبريل الماضي كانت إيجابية ومن أبرز الوفود الأفريقية المشاركة.

وكان وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، شارك في مؤتمر Africa Works خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل في روتردام بهولندا تحت عنوان "Future African Cities"، والذى نظمه مجلس الأعمال الهولندى الأفريقي، بالتعاون مع جمعية الأعمال الألمانية- الأفريقية ووكالة تنمية الاستثمارات والتسويق في روتردام ووقعت الجمعية، خلاله بروتوكول مع مجلس الأعمال الهولندى الأفريقي.

ومن جانبه قال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد مؤتمر Africa Works بالقاهرة بهدف تسويق القارة الأفريقية كوجهة استثمارية وتجارية اختيار جيد ويأتي فى توقيت هام خاصة وأنه يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف "عيسي"، أن جمعية رجال الأعمال قادرة على المشاركة فى تنظيم أهم وأكبر المؤتمرات الدولية كونها من أقدم وأعرق منظمات الأعمال فى مصر وتضم 450 عضو ويربطها شبكة علاقات دولية تمتد إلى 70 دولة.

وأشار "عيسي" إلي ضرورة عمل مؤتمر تعريفي وزيارات للجانب الهولندي للتعرف علي فرص ومزايا الاستثمار والتجارة فى مصر وأهمية التعاون بين البلدين فى ربط هولندا ومصر بأسواق أفريقيا.

وأكد الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، أن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة لتنظيم المؤتمرات الدولية الكبري خاصة المتعلقة بالشأن الأفريقي نتيجة لتنظيمها لمؤتمر الكوميسا والذى سيعقد فى نوفمبر القادم لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى كان ينعقد سنوياً فى شرم الشيخ.

وقال "الجبلي" أن مصر بدأت الدخول بقوة إلى الأسواق الإفريقية وتوجد استثمارات وشركات مصرية تشارك فى المشروعات الكبري فى إفريقيا ومن أهمها شركة المقاولون العرب التي تنفذ حاليًا السد التنزاني.

وأشار "الجبلي" إلى أهمية التعاون المصري الهولندي فى مختلف المجالات خاصة فى مجال الاستثمار والتصنيع المشترك والتجارة وتبادل الخبرات، منوهاً أن مصر بوابة للدخول إلى الأسواق الأفريقية وتعتبر هولندا بوابة لدخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا.

ولفت إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة التي تربط مصر بأسواق إفريقيا وتساهم فى فتح الباب أمام الصادرات والاستثمارات المصرية ما يدفع التعاون المصري الهولندي من أجل افريقيا إلى الأمام.

وأكد أن معدل النمو فى مصر فى تزايد ويقترب حالياً من 6% بجانب انخفاض معدلات التضخم، مشيراً إلى أن مصر ستشهد مزيدًا من تحسن الوضع الاقتصادي فى الفترة المقبلة، مضيفًا أن اكتشافات الغاز ستحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الاستثمارية فى مصر وإفريقيا وتوفر فرص واعدة للاستثمار المصري الهولندي خاصة فى مجالات التصنيع الزراعي والعمل على زيادة الصادرات، مطالباً مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي لدعم فكرة الاستثمار فى المجال الزراعي فى إفريقيا.

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وقال عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، أن مصر تشهد طفرة فى الاستثمار فى مجالات البنية التحتية والنقل والطرق واللوجيستيات حيث تم تنفيذ 7 آلاف كيلو متر مربع طرق بجانب المشروع القومي لتنمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واقترح اللمعي، أن يتضمن برنامج المؤتمر جلسة خاصة عن النقل واللوجيستيات بجانب تنظيم زيارة للوفود المشاركة إلى محافظتي السويس وبورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على فرص الاستثمار وحجم المشروعات العملاقة فى قطاع النقل واللوجيستيات.

ولفت اللمعي، أن مينائي دمياط وادكو من أهم الموانئ المصرية فى نقل الغاز الطبيعي ومشاريع القيمة المضافة ومعالجة الغاز الطبيعي.

وأكد محمد حلمي هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن مصر خطت خطوات غير مسبوقة فى جذب الاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفاً أن انتهاء الحكومة من برنامج رفع الدعم عن أسعار الطاقة سيفتح مجالات وفرص واعدة للاستثمار الأجنبي والمحلي فى مجال إنتاج الطاقة.

وقال هلال، أن هناك فرص واعدة للتعاون المصري الهولندي فى إفريقيا خاصة فى مشروعات كفاءة انظمة وترشيد استخدام الطاقة فى مختلف المجالات ومنها المجال الزراعي ومعالجة المياه وغيرها، مضيفًا أن اكتشافات الغاز فى مصر ستحدث نقلة نوعية فى مشاريع القيمة المضافة للغاز الطبيعي مما يعزز من القوة الصناعية والانتاجية ونمو الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور يسري الشرقاوي، عضو جمعية رجال الأعمال عضو الوفد المصري المشارك في فعاليات مؤتمر إبريل الماضي، أن مصر صنفت ضمن أهم 30 اقتصاد متنامي على مستوي العالم وستصبح من أهم الوجهات الاستثمارية خاصة بعد قيام البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد "الشرقاوي"، أن استضافة مصر لمؤتمر هولندا إفريقيا سيدفع العلاقات المصرية الهولندية إلى الأمام ويفتح مجالات اخري للتعاون مثل تطبيقات المدن الذكية خاصة وأن مصر تقوم ببناء 14 مدينة جديدة من جيل المدن الذكية.

ومن جانبها دعت الدكتورة إيمان أبو العمايم مسئولة ملف هولندا في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي للمشاركة فى مؤتمر الكوميسا على رأس وفد هولندي والذي سيعقد بالعاصمة الإدارية فى نوفمبر القادم.

وأكدت ممثلة الهيئة، أن هولندا من اهم الدول المستثمرة فى مصر، مشيرة إلى دور وزارة الاستثمار فى تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مناخ الأعمال من خلال منظومة الشباك الواحد فى انهاء الإجراءات والتراخيص وتأسيس الشركات فى زمن قياسي.