شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: السعودية تريد تخصيب اليورانيوم لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودي الجديد اليوم الاثنين إن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر بأبوظبي "نمضي فيه قدما بحذر... نقوم بتجربة مفاعلين نوويين".

كانت السعودية قالت إنها تريد الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية، غير أن تخصيب اليورانيوم يشكل خطوة حساسة في دورة الوقود النووي لأنه قد يفتح الباب أمام الاستخدامات العسكرية لهذه المادة، الأمر الذي يقع في قلب المخاوف الغربية والإقليمية بسبب الأنشطة النووية الإيرانية.