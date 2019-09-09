شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الاقتصادى: دول أفريقية تنفذ تجربة مصر فى تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين، أننا نتحدث عن المرأة وتمكينها، ولن نمل من ذلك مطلقا لدور المرأة الكبير فى المجتمع ولذلك نحن نستثمر فى الفتيات فى مختلف المجالات للمساهمة فى رفاهية مصر أم الدنيا وهى الأم وصاحبة حضارة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، تحت عنوان "المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادى للمرأة.

وقالت راموس أن مصر محور الحضارات ومن أهم الاقتصادات فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يساهم فيه الشباب بشكل كبير، لافتة إننا لعبنا دورا فى منع ختان الإناث، وكذلك الهجرة غير الشرعية ونهجت العديد من الدول حذو مصر التى يوجد فيها 8 وزيرات فى مصر مما يؤكد تمكين المرأة .

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وأشارت إلى أننا ضد العنف ضد المرأة، وهو مجرم بالقانون وبجهود المجلس القومي للمرأة وحقها فى الميراث وغيرها من الحقوق، لافتة إلى أهمية انتهاز المرأة الفرص خاصة فى ريادة الأعمال فهناك من 44 إلى 75%؜ من الخريجين من الفتيات ولا تعمل نصف الخريجات فى الشرق الأوسط بحسب منظمة اليونسكو.

وكشفت أن العنف ضد المرأة يكلف الاقتصاد العالمى 12.17 مليار دولار، وبالتالى لابد من القضاء على ذلك والمساواة بين الجنسين فى كل الأمور .

وأوضحت إننا نسعى لتخصيص كوتة للمرأة فى الكونجرس الفترة المقبلة .

شهد المؤتمر شخصيات رفيعة المستوى وشركاء في التنمية وخبراء في مختلف المجالات بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني من مصر ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.