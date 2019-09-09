شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار : خصم 10% من ضرائب المشروعات التى تمكن المرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على الدور الكبير للحكومة لدعم الاستثمار وتمكين المرأة من خلال العديد من المحاور .
قالت الوزارة أن هناك نسبة كبيرة من مشاركة النساء فى الحكومة فى مختلف المستويات بداية من الوزيرات ونائبات الوزيرات ومحافظات ونائبات ورئيسات وحدات محلية وغيرها، لكن التحدى هو مع القطاع الخاص، حيث نسعى لدفعه لتشغيل النساء.
وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية بمشاركة جابرييلا راموس رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات المؤتمر الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، تحت عنوان" المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادى للمرأة.
وأضافت الوزارة أنه يتم خصم 10% ضرائب للمشروعات التى تمكن المرأة، لافتة إلى عدم التمييز فى الضمانات البنكية بين الجنسين حاليا، بالإضافة إلى دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال بهدف تخفيف العبء عن النساء اللاتى يتحملن الكثير .
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