شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم تصل لـ6 جنيهات والكوسة بـ7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين 9- 9-2019 استقرارا وسط ارتفاع فى أسعار الطماطم، وذلك بحسب الأسعار المقررة بسوق العبور .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سعر كيلو الطماطم يتراوح من 3- 6 جنيهات، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعارها يأتى بسبب عاملين رئيسين الأول بسبب أن الوقت الحالى هو فاصل بين العروات الزراعية، والثانى بسبب موجات الحر التى مرت على البلاد خلال الفترات الماضية.

وأضاف أن أسعار كل من كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 – 18 جنبها، والخيار ما بين 2.5 – 8 جنيهات للكيلو.

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وأضاف النجيب فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والتين البرشومى 5 -8 جنيهات.