شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى: اتفاق أوبك والمستقلين مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتي لتلفزيون سي.إن.بي.سي عربية اليوم الاثنين إن اتفاق التعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين لخفض إمدادات النفط مستمر وإن بلاده لا تخطط لترك الاتفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتى: اتفاق أوبك والمستقلين مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.