شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، يعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل حفل ختام برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية (TDMEP) الذي نفذته وزارة التجارة والصناعة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بلغ 20 مليون يورو لمدة 4 سنوات واستهدف دعم جهود وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ وتطبيق سلسلة من الإصلاحات في السياسات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة اندماج مصر في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

ويشارك في الاحتفال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة إبراهيم العافية مسئول قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وعدد من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، فضلاً عن عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن قطاع الأعمال في مصر.

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وقالت الدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة إن هذا البرنامج يعد أحد برامج المساعدات الفنية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر، لافتةً إلى أن البرنامج اتبع منهجية تتسم بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين بمشاركة القطاع الخاص وذلك لدعم جهود الوزارة في تطوير استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخلياً وخارجياً وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.

وأضافت خلاف أن أهداف البرنامج الأساسية تضمنت تنفيذ الإصلاحات الأساسية المتعلقة بالتجارة والصناعة والأسوق المحلية من خلال تقديم خدمات فنية وتقنية والتي من شأنها تحقيق استفادة مصر من سياسات واتفاقيات التجارة الدولية، وتعزيز التنمية الصناعية وتحسين البنية الأساسية للجودة لتتوافق مع مثيلاتها الأوروبية وهو ما يضمن إندماج مصر في الإقتصاد العالمي والإقليمى.