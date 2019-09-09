تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 14895 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2176 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 18063 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 557 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 026% ليصل إلى مستوى 1473 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 463 نقطة.

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