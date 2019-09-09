شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: نستهدف إجراء طرح أرامكو فى أقرب وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودي المُعين حديثا الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية "في أقرب وقت ممكن".

وأدلى الوزير بتلك التصريحات، وهي الأولى له بعد تعيينه في وقت سابق من الأسبوع الحالي خلفا لخالد الفالح، في مؤتمر للطاقة في أبوظبي.

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وتجهز أرامكو لبيع حصة تصل إلى 5% بحلول 2020-2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

كان مصدران أبلغا رويترز في وقت سابق اليوم أن الشركة تجتمع مع بنوك تسعى للاضطلاع بأدوار في الصفقة هذا الأسبوع، وإنه من المتوقع أن تعين المستشارين في الأيام المقبلة.

والطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية لتحقيق التحول الاقتصادى لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن إيرادات النفط.