شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك: صادرات خام الشرق الأوسط لآسيا قد ترتفع إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد سنوسي باركيندو اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات خام الشرق الأوسط لآسيا إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 بسبب التوسعات المتزايدة في طاقة التكرير بالمنطقة ونمو الطلب بقيادة الصين والهند.

وقال باركيندو في رسالة مصورة بمؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سنغافورة "من المتوقع أن ترتفع صادرات الخام من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بأكثر من خمسة ملايين برميل يوميا بين 2018 و2040، لتزيد إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول 2040".

وتابع: "من ثم، ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادي المنفذ الرئيسي لأوبك.. في الأمد الطويل"