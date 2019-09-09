شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: إنتاج العراق الحالى من النفط 4.6 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الاثنين إن بلاده ملتزمة بالامتثال لتخفيضات إنتاج النفط بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك لتقليص الإمدادات، مضيفا أن مستويات إنتاج بلاده حاليا تبلغ 4.6 مليون برميل يوميا.

وردا على سؤال عن مستوى التزام العراق، قال الغضبان للصحفيين في أبوظبي "نحن ملتزمون بكل تأكيد باحترام (التخفيضات)... صادراتنا انخفضت بما لا يقل عن 150 ألف برميل يوميا من الجنوب".

وتابع أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت هناك حاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج في إطار الاتفاق بين أوبك وحلفائها.