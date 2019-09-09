شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الإحصاء: هناك طلب متزايد على البيانات والجهاز المسئول عن الإحصاء بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الآونة الأخيرة شهدت، تزايداً ملحوظاً في الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية لما لها من أهمية قصوى في الإدارة الرشيدة لأجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا الطلب المتزايد لتوفير متطلبات الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية طويلة الأجل، والتى تتمثل في رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وخطة التنمية المستدامة الأممية.

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وأكد بركات، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإنطلاق الرسمى لأعمال تصميم الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، المنعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن جهاز الإحصاء هو الجهة الرسمية المسئولة عن تنسيق العمل الإحصائى بالدولة وتوفير البيانات المطلوبة لخطط التنمية، الأمر الذى دعى إلى أهمية التنسيق والتعاون مع كافة شركاء العمل فى النظام الإحصائى الوطنى لوضع إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، تشكل إطاراً وطنياً يهدف لتطوير النظام الإحصائي الوطنى، عن طريق تعزيز وتنسيق الترابط بين كافة أطراف النظام الإحصائى لمعالجة الفجوات التى تفرضها تحديات البيانات، ولإنتاج بيانات ومعلومات تلبى إحتياجات المستخدمين، ومتخذى القرار تستخدم فى التخطيط القومى ورسم السياسات التنموية.