شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى مؤتمر مجلس الطاقة العالمى فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الإثنين، ممثلة لمصر في إفتتاح مؤتمر مجلس الطاقة العالمى في دورته الرابعة والعشرين الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في عاصمتها أبوظبى خلال الفترة من 9-12 سبتمبر تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وبمشاركة عالمية واسعة من أكثر من 50 وزيرا من مختلف دول العالم و200 من كبار مسئولي الطاقة على مستوى العالم و 10 آلاف مشارك من كبريات الشركات والمنظمات الدولية العاملة بمجال الطاقة، ويرأس اعمال المؤتمر في دورته الحالية المهندس سهيل المرزوعى وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هذا المؤتمر الذى يعقد كل 3 سنوات في إحدى الدول الأعضاء بمجلس الطاقة العالمى يعد بمثابة منصة دولية هامة تجمع العديد من دول العالم والشركات الدولية العاملة في صناعة الطاقة لمناقشة التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً ومواجهة التحديات من خلال العمل المشترك على تطوير حلول وآليات عملية للتصدى لها إلى جانب المشاركة في رسم خارطة طريق لمستقبل الطاقة العالمى، مضيفة أن المؤتمر يركز على تبادل وجهات النظر ما بين أطراف صناعة الطاقة والعمل على خلق سبل التعاون الجديدة مابين الدول والمستثمرين والتي تضمن الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة، كما يعمل المؤتمر على تعزيز ونشر الاستفادة من التكنولوجيات التي يجرى تطويرها باستمرار في صناعة الطاقة .

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وأضافت الوزارة أن مشاركة مصر في هذا التجمع العالمى الكبير لصناعة الطاقة يأتي في إطار اهتمامها بتعزيز وتوطيد العلاقات الدولية مع مختلف أطراف صناعة الطاقة بعد نجاحها في تعزيز مكانتها اقليمياً كلاعب رئيسى في صناعة الغاز الطبيعى وتطوير مختلف أنشطة صناعة الطاقة لديها بشكل ملموس، مشيره إلى أن هذا التجمع العالمى يعد فرصة فريدة للترويج للفرص المتاحة للإستثمار في صناعة البترول والغاز المصرية في مختلف أنشطتها من خلال استعراض رؤية مصر لتنمية ثرواتها وجذب الاستثمارات العالمية للبناء على ماتحقق من نجاحات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية .

ومن المقرر أن تشارك وزارة البترول في الجلسة النقاشية التي تعقد تحت عنوان "وجهات نظر إقليمية جديدة : دور الغاز في تحويل الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى الاقتصاد منخفض الاعتماد على الكربون" والتي تضم عددا من رؤساء الشركات العالمية لمناقشة مستجدات الأوضاع بالمنطقة بعد تحقيق اكتشافات غاز كبرى شرق المتوسط، وانعكاس ذلك على الأسواق والاقتصاديات إقليمياً ودولياً، كما سيشارك الوزير في جلسة وزارية لمناقشة أهم الموضوعات المتصلة بسياسات الطاقة عالمياً .

ومن المقرر أن يعقد عدة لقاءات واجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء البترول بالدول المشاركة في المؤتمر وكبار المسئولين الحكوميين ورؤساء شركات البترول العالمية لبحث سبل تعميق التعاون المشترك مع مصر في مجال الطاقة واستغلال موارد الغاز والبترول.