شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية: إضافة ملحق خاص لضوابط سكن العاملين بالفنادق يتماشى مع المعايير الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن المنظومة الجديدة للفنادق تراعي الضوابط المنظمة لسكن العاملين والأماكن المخصصة لهم في مختلف أنماط الفنادق بدرجاتها المختلفة، وذلك من خلال إضافة ملحق خاص للضوابط سكن العاملين يتماشى مع المعايير الحديثة، حيث يتوفر به كافة سبل الراحة والأمان من أجل تحقيق انتماء العاملين للمؤسسة الفندقية وتحفيزهم لتقديم أعلي أداء وظيفي وتقديم أفضل مستوي خدمة لضيوف الفندق.

وأوضح فوزي أن نسبة الإشغال الفندقي في السنوات الأخيرة كان منخفضا نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد ومعظم مالكي المنشآت الفندقية لم تتوفر لديهم الإمكانيات المادية لإجراء الصيانة المطلوبة أو تحديث النظم الفنية، لتتواكب المعمول بها دوليا وخاصة الدول السياحية المنافسة ولذلك تم الاتفاق بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية علي أن تكون هناك فترة سماح مدتها سنة للفنادق الأربع والخمس نجوم لتوفيق أوضاعها لتتماشي مع معايير تحديث الفنادق وتمتد هذه المدة لتصبح سنتين لباقي الفئات الفندقية.

وشدد فوزي علي أن غرفة المنشآت لن تتواني في تقديم ما يلزم للارتقاء بصناعة الفنادق في مصر لما تمثله من رافد هام وإحساسي لتشكيل الصورة السياحية المصرية، مؤكدا أن الغرفة تسعي دائما لزيادة الدخل السياحي والذي لن يتحقق إلا من خلال رفع مستوى المنتج السياحي المصري ليواكب المعايير العالمية والذي سيؤدي بدوره لرفع تقييم مصر كمقصد سياحي عالمي وما يتبعه ذلك من رفع معدل الأسعار.

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وقال فوزي إنه استكمالا للعناصر الأساسية لتحقيق التطور والنمو السياحي المنشود إصدر وزير الاسكان القرار رقم 525 لسنة 2019 والذي يتضمن الكود المصري لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشأت من أخطار الحريق وهو خاص بالعائمات القائمة أو الجديدة وكذلك قرار رقم 526 لسنة 2019 والذي يتضمن المود الموحد لاشتراطات الحماية المدنية والخاص بالمباني الفندقية وتضمن القرارين إعطاء المنشآت الفندقية مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في فبراير 2020.