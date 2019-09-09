شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: انخفاض نسبة تعثر المرأة فى إطار الشمول المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على الدور الكبير للحكومة لدعم الاستثمار وتمكين المرأة من خلال العديد من المحاور .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، تحت عنوان" المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادى للمرأة.

ورحبت الوزارة بالمشاركين فى اللقاء من المؤسسات الدولية، لافتة إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة .

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وقالت الوزارة إن "هناك تباطؤ فى النمو العالمى وفى الاستثمار، وهو ما دفعنا للعمل فى ظل المنافسة العالمية لرفع مؤشرات الاقتصاد المصرى، إننا عملنا على الحوكمة ومحاربة الفساد والشفافية".

وقالت "إننا نوجه نسبة من التمويلات للمرأة كما نص قانون الاستثمار على دعم المرأة بجانب سعينا لتمكين المرأة فى العديد من الوزارات وتوفير تمويلات لذلك من خلال خطة عمل فعلية نتابعها باستمرار.

وأشارت إلى أنه لابد من دور للمرأة لتحقيق النمو المستدام فى المجتمع بجانب رعايتها للأسرة، مؤكدة أن نسب تعثر المرأة قلت بشكل كبير فيما يتعلق بالاقتراض ونحن نركز على تمويل المرأة بشكل أكبر.

وشهد المؤتمر جابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين وشخصيات رفيعة المستوى وشركاء في التنمية وخبراء في مختلف المجالات بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني من مصر ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.