شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: اقتصادنا تجاوز مرحلة الخطورة ونستهدف الحفاظ على معدل نمو من 6 إلى 7% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية، أن الاقتصاد تجاوز مرحلة الخطورة، وعادت ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمستوى العجز الكلي إلى 4.6% في الفترة 2019/ 2022، والاستمرار في تحقيق 2% فائض أولي.
وقال خلال تصريحات له بمؤتمر اقتصادى، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدل النمو ما بين 6-7% ودعم استقرار السياسات المالية والنقدية.
وأضاف إن المواطن هو الداعم الأول للإصلاح الاقتصادي الصعب الذي بدأته مصر منذ أربعة أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر المالية: اقتصادنا تجاوز مرحلة الخطورة ونستهدف الحفاظ على معدل نمو من 6 إلى 7% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.