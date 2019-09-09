شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: اقتصادنا تجاوز مرحلة الخطورة ونستهدف الحفاظ على معدل نمو من 6 إلى 7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية، أن الاقتصاد تجاوز مرحلة الخطورة، وعادت ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمستوى العجز الكلي إلى 4.6% في الفترة 2019/ 2022، والاستمرار في تحقيق 2% فائض أولي.

وقال خلال تصريحات له بمؤتمر اقتصادى، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدل النمو ما بين 6-7% ودعم استقرار السياسات المالية والنقدية.

وأضاف إن المواطن هو الداعم الأول للإصلاح الاقتصادي الصعب الذي بدأته مصر منذ أربعة أعوام.

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