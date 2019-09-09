شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: السيدات تتصدر مبادرة الشمول المالى بنسبة 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة أن هناك جهودا كبيرة حكومية لتمكين المرأة فهناك وزيرات ومحافظات ونواب للوزراء من المرأة، لافتة إلى "أننا نسعى لرفع معدل مشاركة المرأة لـ30%؜".

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، تحت عنوان" المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادى للمرأة.

وأضافت أنه من أهم القرارات الداعمة للمرأة العديد من القوانين منها قانون الاستثمار والتأمينات والشركات والخدمة المدنية، مؤكدة أن رفع مشاركة الإناث فى قوة العمل ترفع الناتج المحلى لـ34% فى مصر بجانب انخفاض بطالة المرأة .

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وقالت إن 70%؜ من السيدات حصلن على قروض فى الشمولي المالى بمصر، علاوة على الاهتمام الكبير من وزارة التضامن بالمرأة وتخصيص الرئيس 250 مليون جنيه للحضانات حتى تتمكن المرأة من الخروج للعمل وبالتالى لابد من التوسع فى الحضانات.

واستعرضت مؤشرات عمل المرأة فى القطاعات المختلفة حيث يتصدرها قطاع تكنولوجيا المعلومات، لافتة لضرورة دعم النساء بصورة أكبر فى مختلف القطاعات ومواجهة التحديات التى تواجه عمل المرأة .

وشهد المؤتمر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين وشخصيات رفيعة المستوى وشركاء في التنمية وخبراء في مختلف المجالات بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني من مصر ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.