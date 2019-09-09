شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.894 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما لامس الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.85 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط