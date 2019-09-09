شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند مستوى 13.40 درهم، في ظل استمرار تراجع كميات التداول، مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار حالة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 13 درهم كمستوى اول ثم 12 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 14 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.03 درهم وبين مستوى المقاومة هو 13.67 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط