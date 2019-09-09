شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 4.18 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 4.24 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 4.25 درهم، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 4.10 درهم كمستوى اول ثم 3.95 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.14 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط