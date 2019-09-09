شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.927 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.93 درهم، وبالتزامن مع اختراق السهم لخط اتجاهه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0.90 درهم كمستوى اول ثم 0.88 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.94 درم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.92 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط